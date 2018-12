Un solitari gol de Mandzukic dona una nova victòria a la Juventus

La Juventus va aconseguir una nova victòria al seu camp, aquest cop en la visita d'una Roma irregular, a la qual va derrotar per la mínima (1-0). L'únic gol del partit va arribar al minut 35 i va ser obra del davanter croat Mario Mandzukic. El lateral Mattia De Sciglio va recuperar una pilota al costat dret de l'atac local i va assistir Mandzukic, el qual va batre el porter rival amb una rematada de cap.



El millor inici de la història

Amb aquest triomf, el conjunt de Torí, que un any més domina amb mà de ferro la lliga italiana, suma 49 de 51 punts possibles en les 17 jornades de competició disputades, i d'aquesta manera aconsegueix el millor inici de la història de les grans lligues del continent europeu. Els italians milloren els 46 punts que anteriorment figuraven com a récord, en poder de dos altres conjunts del màxim nivell: el Barça del curs 2012-13 i el Manchester City de la temporada 2017-18.



El Nàpols venç per la mínima

El segon classificat de la competició, el Nàpols, va guanyar per la mínima a casa davant l'Spal (1-0). Al temps afegit de la primera part, el central Raúl Albiol va fer l'únic gol del partit en rematar de cap un servei de córner del belga Dries Mertens. En els altres partits de la jornada, la Lazio va superar el Càller (3-1), la Fiorentina va vèncer al camp del Milan (0-1), la Sampdoria va assaltar el terreny de joc de l'Empoli (2-4), el Gènova es va imposar a l'Atalanta (3-1), i el Parma i el Bolonya van empatar a zero. Finalment, hi va haver tres partits que van acabar 1-1: el Sassuolo-Torí, l'Udinese-Frosinone i el Chievo-Inter.