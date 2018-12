Valverde: «Ara estàvem bé, però el descans que tindrem ens anirà bé»

Ernesto Valverde és, per damunt de tot, un entrenador pràctic. Ara el seu equip tindrà uns dies de vacances i els accepta bé, malgrat que semblava que l'equip havia adquirit la velocitat correcta, ja que «ens anirà bé, a nosaltres i també a vosaltres». Tampoc no va quedar content del tot del partit d'ahir, sobretot de la segona part, però valora el fet de mantenir la porteria a zero, ja que «aquesta és la manera més fàcil de guanyar, ja que llavors només has de fer un gol» per endur-se els punts.

L'entrenador barcelonista va argumentar que «ha estat un partit semblant al del Vila-real. En el primer temps hem trencat bé la seva línia defensiva. Buscàvem la sortida a l'esquena de la seva defensa. En les contres, havíem d'anar alerta. Amb el partit decantat, a la segona part hem estat més espessos».

Preguntat sobre si és el millor moment de la temporada, va afirmar que «hi ha hagut moments en què també hem estat bé, com en la ratxa del Reial Madrid, l'Inter i el Tottenham a fora». Respecte de la titularitat d'Arturo Vidal, «hi ha vegades que Suárez i Messi queden com si fossin dos davanters en defensa i ell pressiona el jugador de banda. Llavors tanquem més al mig amb Rakitic i Busquets. Ens ordenem més».



Alba i la renovació

També va parlar ahir Jordi Alba, que es va referir a una renovació, la seva, que sembla que s'allarga molt. Va explicar que «quan vaig venir tenia ofertes de la Premier. Els diners no són el tema, són les ganes que tingui el Barça que jo segueixi aquí. Estic molt tranquil. De mi no depèn. Sé que s'han reunit i res més. Segur que encara queda molt».