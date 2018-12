Un bell entorn natural per a un circuit espectacular

Travessar la carretera que du de Manresa a Sant Joan de Vilatorrada resseguint el perímetre inferior de la zona esportiva del Congost i endinsar-se al parc del Cardener ha marcat un abans i un després per al trofeu Ciutat de Manresa de ciclocròs. Des del 2016, el recorregut s'ha enriquit amb un formós marc natural que permet diversificar el tipus de superfície per les quals han de rodar els ciclistes, incorporant-hi l'herba i l'asfalt. Les potencialitats del nou circuit reclamen encabir proves d'àmbit estatal i europeu.

Enguany, el traçat dissenyat per Xavier Martí i Àngel Soler arrencava al pàrquing del Nou Congost, per discórrer arran dels camps de beisbol i rugbi, on els ciclistes trovaben les primeres dificultats tècniques. El terraplè que separa el terreny de joc del Manresa RC i el camp de sorra encabia zones de gran dificultat i vistositat. La traça arribava fins al monument a l'esport, abans de travessar la carretera i serpentejar pel parc del Cardener, delectant el públic i els ciclistes. Abans de retornar a l'asfalt de l'aparcament, on es trobava la línia d'arribada, l'espai situat entre el camp de sorra i l'estadi d'atletisme oferia un darrer esclat d'espectacle ciclista. L'excampió del món de descens Tomàs Misser va assenyalar que «és un circuit per acollir proves de més prestigi».