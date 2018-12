El Cardona venç el Matadepera B i tanca l'any amb bona nota

El Cardona va sumar els tres darrers punts del 2018, en derrotar el Matadepera B en un partit plàcid. Als cardonins no els va fer falta exigir-se al màxim per gua-nyar a un rival amb poca confiança com és el conjunt del Vallès Occidental.

Un gol matiner de Casanovas va establir d'entrada la diferència en el partit. Els visitants van tancar-se al darrere i van cedir la iniciativa al Matadepera B. Els locals, malgrat arribar amb assiduïtat, no creaven sensació de perill, amb possesions estèrils i, sobretot, amb poca confiança.

El Cardona va especular durant tot el matx, fins que al tram final va resoldre el duel amb dues jugades al contraatac. Així, els cardonins deixen per quart partit consecutiu la porteria a zero. A més, l'empat de l'Avià els permet col·locar-se a només un punt dels avianesos, els tercers a la taula.