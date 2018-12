El CG Puigcerdà venç i tanca l'any en la segona posició

El Majadahonda es presentava a Puigcerdà necessitat de punts per igualar l'equip ceretà a la classificació. Els locals, que es van acabar imposant per 6 a 4, van posar en dificultats un conjunt local irregular. El CG Puigcerdà va arribar a avançar-se 3 a 1 però va veure com un treballador Majadahonda remuntava el partit en el segon quart. Ara bé, en el tercer i darrer període, el CG Puigcerdà va imposar el seu joc i va aprofitar les rotacions per arribar més fresc al tram decisiu del partit i així donar el cop definitiu.

Després d'uns primers minuts de pressió local, el partit va començar amb un intercanvi d'ocasions tímides i alguna superioritat desaprofitada. El primer parcial se'l va emportar l'equip de la Cerdanya (1-0), després d'un gol de Reinis Demiters amb un slap de primera des de la líniea blava en una situació de power play (superioritat). Només començar la segona part, el Majadahonda va marcar un gran gol a través del seu jugador més determinant, Luís Hernandez, que minuts després va quedar fora del partit per una desgraciada lesió. El CG Puigcerdà es va posar dos gols per davant gràcies a les anotacions en superioritat de Rivero i Tuohimaa. Però els madrilenys no van anar a Puigcerdà a entregar-se i va capgirar el marcador amb tres gols seguits, del 3 a 1 al 3 a 4.

El tercer període va començar amb un CG Puigcerdà més intens. Després d'empatar mitjançant León Tona, tot i desviarun llançament de Nacho Granell, el conjunt ceretà es va avançar gràcies a Ramon Morer i Jorge Piñar. Amb la diferència de dos gols, el Majadahonda ja no va poder fer res més que treure el porter a la desesperada i felicitar el rival.

El CG Puigcerdà manté la segona posició, amb 17 punts, perseguit pel FC Barcelona, amb 16, després de donar la sorpresa a Jaca, on va guanyar amb moltes baixes al conjunt aragonès. Aquest inesperat resultat deixa el Jaca i el Majadahonda quart i cinquè, respectivament, amb 11 punts. D'altra banda, el líder Txuri Urdin ja és matemàticament el primer classificat, amb 31 punts.

El proper partit del CG Puigcerdà serà el 12 de gener contra el FC Barcelona a la Cerdanya. Dos equips que lluiten per la segona posició de la classificació.