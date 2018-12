El ciclocròs vivifica el parc del Cardener

Superar obstacles com aquest tronc va ser un dels reptes per als ciclistes

El ciclocròs va tornar a senyorejar, per un dia, la zona esportiva del Congost i el parc del Cardener de Manresa. Per setè any, l'Esport Ciclista Manresà va organitzar el trofeu Ciutat de Manresa de l'especialitat. Enguany, a més, la prova manresana era la penúltima cursa puntuable per a la Copa Catalana, que proclamarà els gua-nyadors, diumenge vinent, a la Garriga.

La competició va patir una davallada pel que fa a la participació en les categories no considerades de promoció (de cadet a màster 60). De les 256 inscripcions formalitzades el 2017 s'ha passat a les 168 d'aquest any, un descens que Ferran Molina, president de l'EC Manresà, va atribuir «al dia en què celebrem el trofeu, el diumenge abans de Nadal. El curs passat l'esdeveniment es va fer el tercer cap de setmana de novembre». La requesta es va mantenir entre els ciclistes en formació (de prebenjamins a infantils), amb 88 inscrits, només sis menys que un any enrere. Per tant, finalment, van prendre part a la prova 256 ciclistes, 54 menys que la xifra rècord de la sisena edició.



Segon lloc de Josep Palomino

La primera de les quatre curses previstes es va iniciar a un quart de deu del matí. Fins a 68 ciclistes màster 40, màster 50 i màster 60 van estrenar l'atractiu circuit dissenyat per l'organització. Bernat del Pino (Bicicletes Segú) va vèncer en màster 60 amb un registre de 48.20 minuts, mentre que el bagenc Josep Palomino (PC Navarcles-Mundibike) va assolir a l'esprint la segona posició (49.56). Arnau Rota (CC Bike-training) va completar els 15 quilòmetres i escaig en 42.14 per imposar-se en màster 40, seguit a cinc segons per Santi Martínez (GE Esteve). Josep Antoni Asensio (CC Trèvol Bikesports) va ser el guanyador en màster 50, amb un temps de 44.18.

La segona tanda va aplegar els ciclistes cadet i júnior d'ambdós sexes i l'elit de les fèmines, entre les quals hi havia especialistes franceses, com la guanyadora, Emma Roger (CC Le Boulou), qui va aturar el cronòmetre en 47.46. Després de la cursa que va reunir des dels prebenjamins fins als alevins, es va iniciar la que va aplegar els sub-23, els màster 30 i elit.



Nou triomf de Josep Chavarría

Va ser més d'una hora d'espectacle que va finalitzar amb el triomf del navassenc Josep Chavarría (Corvi Equipacions) en màster 30, amb un registre d'1.07.58. El millor sub-23 va ser el francès Gabriel Roger (1.04.51), mentre que el veterà Tomàs Misser (Orbea SC) va ser el guanyador absolut amb un temps d'1.03.40.