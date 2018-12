El Gironella s'endú una alegria tot i les baixes

El Gironella, segon classificat a la lliga, va acomiadar el 2018 amb una victòria contundent contra el Sant Pere Nord. Un partit en què el millor per als gironellencs va ser el resultat, ja que els homes de Xavi Díaz, tot i el marcador, no van tenir el seu millor dia.

Els locals arribaven al partit molt condicionats per les lesions i no es van acabar de trobar còmodes damunt la gespa. La bona notícia per al Gironella va ser que els terrassencs tampoc van tenir el seu dia i van perdonar alguna ocasió.

Els Gironella es va avançar al minut 13, quan Cristóbal Domínguez va culminar una bona acció. El partit no tenia dominador. El Sant Pere Nord s'acostava a la porteria local però no era capaç de generar ocasions claresde gol.

A la segona part tot va seguir igual. El Gironella tenia la pilota però no es trobava còmode. Al minut 77, Ginesta va aconseguir el 2-0. Un gol que va relaxar molt el conjunt berguedà, que va sentenciar el partit als darrers cinc minuts de joc.

Així doncs, el Gironella tindrà temps de recuperar jugadors durant les festes. Després, visitarà el camp del Castellbisbal.