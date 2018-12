Un gran joc col·lectiu del Berga supera les Franqueses

El Berga va tancar l'any amb un nou triomf en el complicat camp de les Franqueses. L'equip dirigit per Joan Prat va desplegar un gran joc col·lectiu i va dominar un conjunt local que va canviar la seva forma de jugar. Les Franqueses, que habitualment desplega un joc combinatiu, va decidir fer un joc molt directe per intentar sorprendre l'equip blanc-i-vermell. Els berguedans van gaudir de múltipes aproximacions per marcar, però no va ser fins al minut 30 de joc que va arribar el primer gol. Després d'una gran jugada col·lectiva, Agus va quedar dins de l'àrea petita i, després d'una gran retallada va ser capaç de superar la porteria defensada per Jiménez. Ambdós equips van desfilar cap al túnel de vestidors amb aquest mínim favorable al Berga.

L'equip visitant va sortir amb la mateixa idea a la represa i va continuar controlant totes les facetes del joc. Els homes de Joan Prat van ser incapaços de sentenciar el resultat i els locals ho van aprofitar per posar més ritme i intentar empatar. No va ser fins al minut 84 quan el Berga va sentenciar els tres punts. Sua va rematar a pler dins de l'àrea petita després d'una gran centrada lateral.

Amb aquesta victòria l'equip dirigit per Joan Prat marxa a les vacances de Nadal com a líder en solitari amb tres punts de marge respecte del segon classificat, la Gramenet. En el proper enfrontament, els jugadors berguedans rebran la visita al seu camp de la Sabadellenca.