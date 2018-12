La Joviat es desfà del Cerdanyola i jugarà amb els millors de Preferent

La Joviat va superar el Cerda-nyola per 40-58 i jugarà la segona fase de Preferent al grup dels vuit millors equips de Catalunya, juntament amb el Femení Sant Adrià, el Femení Maresme, el Barça CBS, el Basket Almeda, el Mataró, el Club Natació Sabadell i el Citylift GEiEG Unigirona, que en l'altra eliminatòria va guanyar per 56-51 el Joventut de l'Hospitalet.

El partit va començar amb un ritme lent per part de les vallesanes, que el van encomanar a les manresanes. De mica en mica la Joviat va aconseguir fer el seu joc i sentir-se més còmode a la pista. En els primers cinc minuts, el Cerdanyola dominava per 7-3, però a partir d'aleshores el bon joc i l'encert en els triples de les bagenques els van permetre remuntar i tancar el primer quart amb tres punts d'avantatge (13-16). El segon període va seguir la tendència del primer, amb molta igualtat, però sempre portant la iniciativa les jugadores dirigides per Pep Piqueras, que alternaven la defensa individual i zonal i provocaven que el rival es precipités (25-29 a la mitja part de l'enfrontament).

A la represa, les vallesanes van apujar el ritme defensiu i van provocar cinc minuts de precipitació de les manresanes, que per un moment van perdre el lideratge en l'electrònic. Però la Joviat, que dominava el rebot i tenia un gran encert en el tir, es va refer i va obrir un forat de set punts al final del tercer quart (34-41). En el darrer període, el Cerdanyola va fer un bon inici i es va situar a només quatre punts quan faltaven sis minuts, però les bagenques van clavar un parcial de 0-14 que els va permetre sentenciar un triomf molt important.