L'Igualada femení cau amb l'AEM tot i la línia ascendent

Derrota davant el lleidatà AEM

L'Igualada femení va patir una derrota a domicili (2-0) davant el quart classificat, l'AEM de Lleida. El duel va començar molt igualat, sense que cap dels dos equips generés ocasions clares de gol. A mesura que va passaven els minuts el domini de les lleidatanes va anar en augment, però sense crear problemes a la defensava blava. Així és va arribar al descans, sense cap gol en el marcador. No obstant, a la segona meitat, les jugadores entrenades per Jordi Torres van encaixar el primer, al minut 50, després d'una errada defensiva. Tot i el gol, l'equip visitant va intentar apretar per buscar el gol de l'empat.

Les jugadores igualadines van lluitar fins al darrer minut, però, ja a les acaballes de l'enfrontament, en un servei de córner, l'equip de casa va aconseguir sentenciar els tres punts amb el definitiu 2-0.

Amb aquesta derrota, el conjunt dirigit per Jordi Torres s'envà de vacances de Nadal amb 12 punts. En el proper enfrontament, les igualadines visitaran el Son Sardina.