El Manresa FS juvenil tanca la primera volta amb un empat

El juvenil A del Manresa FS va finalitzar la primera volta a domicili, a la pista de La Unión. La jornada 15 va ser agredolça per als blanc-i-vermells. Agre per empatar amb el penúltim classificat i dolça per capgirar un 2-0 advers a falta de 2 minuts del final.

El partit va començar igualat i la primera meitat es va tancar amb empat a 0 i amb una targeta groga per una agafada de Manuel del Moral (minut 14). Una sanció que tindria repercussions al segon temps, ja que Del Moral seria expulsat al minut 24 per no demanar distància en un sac de banda. L'equip dirigit per Kim Esteller no va poder aguantar el marcador amb un jugador menys i va encaixar l'1-0 al minut 25. El guió del partit va canviar al minut 36, quan els manresans es van posar a jugar de cinc. Un minut més tard va arribar el segon dels locals. Encara jugant de cinc, els manresans van colpejar per partida doble al 38, amb gols de Fernández i Aran.

Punt valuós per al Manresa que el fa pujar a la vuitena plaça de la taula al final de la primera volta.