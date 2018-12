La moianesa Carla Ubasart no té rival a l'estatal de Càceres en menys de 57 kg

Podi femení de menys de 57 kg amb la moinesa Carla Ubasart, segona per l´esquerra arxiu particular

La judoka moianesa Carla Basart, ara defensant el club madrileny Judo Sotillo (es va formar al Judo Moià), va assolir la medalla d'or en els campionats d'Espanya celebrats aquest cap de setmana a Càceres.

Ubasart es va imposar a totes les seves rivals en menys de 57 kg. A la competició, va quedar exempta de la primera eliminatòria i, en la segona, va superar a Marta Campuzano (CLM) i, a continuació, a la catalana Patrícia Torres. A la seva semifinal va vèncer Marina Fernández (MAD) i a la final, a la navarresa Jaione Equisoain. La classificació en aquest pes, que va comptar amb la participació de disset judokes va quedar: 1a Carla Ubasart, 2a Jaione Equisoain (NAV), 3a Marina Fernández (MAD) i Patrícia Torres (CAT), 5a Alba Juan (MAD) i Elena Canibano (GAL), 7a Ángeles López (AND) i Marina Garriga (ARA).

En aquests campionats d'Espanya també van ser-hi Pol López (Esport 7) i Clàudia Salgado (Judo Moià). El jove López, en menys de 66 kg va acabar en una destacada setena posició després de guanyar Yeray Jiménez (MAD) i de caure amb Daniel Pérez Roman (VAL), que seria el campió; a la repesca tampoc no va poder amb Rosendo Laino. En aquesta categoria, amb 19 judokes participants, la classificació va ser: 1r Daniel Pérez Roman (VAL), 2n Adrián Nieto (MAD), 3r David Ramírez (MAD) i José A. Aranda (GAL), 5è Adrián Labrado (MAD) i Rosendo Laino (AND), 7è José Manuel Morañles (AND) i Pol López.

En el cas de Clàudia Salgado, en menys de 78 kg (16 judokes) no va poder superar la primera eliminatòria i va caure eliminada a mans de Cláudia Santamaria (MAD), sense dret a repesca. La classificació va ser encapçalada per Laia Talarn (MAD), seguida de Paula Martínez (MAD), M. Rosario Culiánez (VAL) i Cláudia Santamaria (MAD), pel que fa a les posicions amb medalla.