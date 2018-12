El Nàstic juvenil tanca la primera part de la lliga en un destacat setè lloc

El Gimnàstic de Manresa juvenil va jugar el darrer partit de l'any amb un nou empat, aquest cop com a local, davant del Reus Deportiu (1-1). El conjunt de Ferran Costa va tornar a perdonar el rival en fallar múltipes oportunitats clares de gol i va deixar escapar dos punts a causa de l'empat final.

Els jugadors bagencs tanquen, d'aquesta manera, una primera part de la temporada molt bona, a la setena posició de la màxima competició estatal, la Divisió d'Honor juvenil, amb un total de 22 punts, tan sols per darrere de planters de Primera Divisió. L'equip manresà es troba en un moment dolç de joc, ja que és capaç de dominar i de ser superior que el rival durant els noranta minuts de joc.

El Nàstic encadena quatre partits consecutius sense perdre i ja ha sumat 4 punts més ara, a la segona meitat de la volta, que no pas en els primers partits. Després de l'aturada, els jugadors escapulats tornaran a la feina la primera setmana de gener. En el primer duel del nou any, els manresans es desplaçaran a terres aragoneses per enfrontar-se a l'Stadium Casablanca.