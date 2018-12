Sàez: «Aquest equip creu en ell, té una confiança enorme»

El director esportiu del Baxi, Román Montañez, i Josep Sàez, el president, van viure in situ la victòria dels manresans. Per a Sàez, «ha estat un partit, crec jo, impressionant. Veníem de dies de problemes però queda molt clar que aquest equip creu en ell, juga amb una concentració màxima i no dona mai ni una pilota per perduda. Al final no és estrany que arribin aquesta mena de resultats».

En opinió de Sàez, «a més del partidàs de Toolson s'ha de deixar constància que tots els jugadors han sumat, i han anat agafant responsabilitats, com Alex Renfroe en la part final del partit. Hi ha una dinàmica boníssima». Pel que fa les possibilitats de la Copa del Rei, «cada vegada hi estem més a prop, ara el que cal és vèncer els partits que falten. Però gaudim primer del regal de Nadal que ens han fet».