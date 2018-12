El Sevilla rescata un punt però s'allunya del lideratge

El Sevilla va quedar ahir a cinc punts del primer lloc a la classificació, i en perd dos respecte de l'Atlètic de Madrid, després de rascar de Butarque un empat amb el qual gairebé ningú ja no comptava. El gol de Ben Yedder en temps de descompte va evitar la derrota en un duel presidit per la intensa boira que hi havia ahir damunt de tota la conurbació de Madrid, en què el Leganés es va avançar al minut 5 i en què el conjunt de Pablo Machín va haver de jugar mitja part amb un home menys per l'expulsió de Franco Vázquez.

El partit no va començar gens bé per als sevillistes, ja que als cinc minuts una centrada de Nyom era rematada a la xarxa per Mikel Vesga, amb la qual cosa els andalusos havien de remar contra corrent.

A més, ahir faltaven Sarabia i Banega, els habituals generadors de joc a l'equip titular, i això es va notar. En-Nesyri va fer el segon gol per als madrilenys, però va ser anul·lat. Cuéllar també va estar providencial en aturar una rematada de Sergi Gómez.

Aleshores va arribar el caos. El col·legiat no va indicar la segona targeta a Nyom. Franco Vázquez va protestar enfurismat, ja en el camí cap al vestidor, i va veure la vermella directa.

AEn la segona part va caure més la boira i el Sevilla va haver d'anar endavant a buscar l'empat amb un jugador menys. El Leganés tenia camp per córrer al contraatac, però no va aprofitar la seva oportunitat. Deu minuts abans del final, Amadou va tenir al seu cap l'empat, però la rematada va anar al pal. Tot seguit, va ser En-Nesyri qui podia haver sentenciat, però la pilota també va impactar contra el travesser. Va ser just abans del gol de Ben Yedder, que va aprofitar una assistència de Roque Mesa i la passivitat de Siovas per aconseguir un punt.