El Tecnyconta es desfà d'un Herbalife que allarga els mals registres a domicili

Després de dues derrotes seguides, el Tecnyconta Saragossa va superar l'Herbalife Gran Canària (71-69) en un partit boig i va sumar el seu setè triomf per mantenir ben viu el seu somni de ser a la propera edició de la Copa del Rei. Stan Okoye, amb 22 punts i vuit rebots, va emergir en el tram final com el jugador decisiu de l'enfrontament, ja que va anotar dos tirs lliures per situar el seu equip per davant. Posteriorment, els canaris no van dissenyar una bona jugada final i van caure derrotats.