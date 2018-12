Umtiti es reincorporarà al Barça diumenge per seguir el tractament

El defensa francès Samuel Umtiti es reincorporarà a la disciplina del club diumenge que ve «per seguir el tractament conservador a Barcelona», segons va informar ahir la mateixa entitat a través d'un comunicat.

La nota del club deia que «Umtiti ha estat valorat aquest matí de les molèsties al genoll esquerre pels serveis mèdics. El jugador es reincorporarà el proper dia 30 per seguir el tractament conservador a Barcelona».

El 2 de desembre passat es va anunciar que el defensa seguiria aquest tractament i no passaria pel quiròfan per ser operat del cartílag, tal com pensaven que s'havia de fer una part dels metges del club. El jugador va preferir afrontar una tècnica nova a Doha i ara se n'ha de veure els resultats, malgrat que des del Barça no s'hi confia gaire.

De moment, i vista la baixa d'Umtiti i també la de Vermaelen, el club ja s'ha curat en salut amb el fitxatge del colombià Jeison Murillo, que podrà debutar amb l'inici de l'any 2019.