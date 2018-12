El València se salva quan el públic ja l'escridassava i victòria per al Rayo

Piccini celebra el seu miraculós gol per al València en el descompte

Un gol del lateral Piccini en temps de descompte va donar la victòria al València (2-1) sobre un Osca que va merèixer els tres punts, sobretot a la segona part, però que continua sense sumar i cada vegada veu més lluny la possibilitat de salvar-se, malgrat que el seu joc és per tenir més punts a la classificació.

Els valencianistes van intentar deixar encarrilat el partit a la primera part i es van aprofitar d'una errada de Marimón a l'hora de controlar una esfèrica al lateral per iniciar una jugada per l'es-querra que va acabar amb centrada de Txerishev i rematada en semierrada, però al fons de la porteria, de Parejo.

L'Osca no es va enfonsar i, tant en el tram final de la primera part, com a l'inici de la segona, va buscar l'empat, que va arribar després d'un penal que va transformar el Cucho Hernández. Els aragonesos van poder fer l'1-2 en un contraatac en què Soler va prendre la pilota a Longo, que era tot sol davant de Neto, i en una falta llançada al travesser per Ferreiro. En el súmmum de la crueltat, però, va arribar el gol de Piccini, i el públic de Mestalla, que escridassava l'equip, ho va celebrar.

En el darrer partit de l'any, el Rayo va acostar-se a la salvació en derrotar el Llevant per 2-1. Un autogol de Toño va avançar els madrilenys, Rochina va empatar però Raúl de Tomás va fer quedar els punts a Vallecas.