Léautaud i Boukili, campions catalans de boxa

Bona actuació de l'equip Box Gym Manresa en els campionats de Catalunya de boxa, celebrats a Manlleu, que va tenir la participació d'uns 150 boxejadors catalans aficionats. Alex Léautaud (esquerra) va guanyar per KO en el segon assalt per proclamar-se campió català de pes pesat. Ayoub Boukili (dreta) va vèncer per KO en el primer assalt i va aconseguir el títol de campió de Catalunya del pes wèlter en categoria jove). Bilel Boukili va perdre per KO en el tercer assalt per una mà fortuïta, després d'emportar-se els dos primers amb claredat.