El Manresa B juvenil sentencia abans de la mitja part i venç a casa

Segona victòria consecutiva d'un Manresa B juvenil que es recupera. Els manresans van disputar un partit molt complet i van dominar en tot moment enfront d'un inofensiu Granollers. Just abans d'arribar al descans, els jugadors del conjunt del Nou Congost van encarrilar la victòria amb dos gols consecutius: el primer, obra de Castillo, i tres minuts més tard, d'Anas. A la represa, els visitants van intentar reaccionar, però no van tenir cap ocasió per plantar cara a un equip manresà que va sentenciar els tres punts amb el definitiu 3-0, al minut 71 de joc, gràcies a un gol d'Estruch.