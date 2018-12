El Nàstic B juvenil no troba porteria i no supera l'empat com a local

El Gimnàstic de Manresa B juvenil no va disputar un dels seus millors partits de la temporada i no van poder passar de l'empat a zero gols davant del penúltim classificat, l'Amposta. Ambdós equips van desplegar un joc molt anivellat durant la primera meitat i les defenses es van imposar als atacs. A la represa, el conjunt manresà no va estar a l'altura i va ser incapaç de generar perill per inaugurar el marcador. L'equip visitant tampoc va estar encertat de cara a porteria i ambdós conjunts van repartir-se els punts. Tot i l'empat, els escapulats pugen un esgraó, fins al tercer lloc, a dos punts del líder Sant Ildefons.