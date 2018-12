El Nàstic infantil s'imposa al Segre amb un solitari gol a la represa

El Gimnàstic de Manresa infantil va sumar la sisena victòria consecutiva, després d'imposar-se per un solitari gol de Martínez a la represa davant d'un combatiu Segre. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt igualada i sense gaire aproximacions. Cap equip va ser capaç de desfer l'igualada i van enfilar el túnel de vestidors a la mitja part amb empat sense gols.

A la represa, els manresans van fer un pas endavant i van imposar més el seu joc. Al minut 46, el local Martínez va ser l'autor de l'únic gol de l'enfrontament. Els jugadors lleidatans van lluitar fins al darrer moment per intentar empatar però no van gaudir de cap oportunitat, gràcies a la forta i sòlida defensa del conjunt entrenat per Edu Castilla.