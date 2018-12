El nou circuit de terra serà demà l'atractiu de la Sant Silvestre Manresana

Amb inscripcions obertes fins demà (20 euros), el Grup Cube organitza per Sant Esteve la vuitena edició de la Sant Silvestre Manresana i, per segon any, el Memorial Dolors Garcia per recordar l'exmonitora del mateix Cube i anteriorment del Via Sport, que va morir l'estiu del 2017 en un accident de bicicleta quan baixava dels Rasos de Peguera.

La principal novetat de la prova d'aquest 26 de desembre és el recorregut, el qual és més llarg, de 10 km, i amb el canvi de l'asfalt per la terra. La sortida serà a les 11 del matí al carrer Agustí Coll, 18, a tocar del Cube. Els participants s'adreçaran cap a Viladordis, amb pas concret per les Mercetes i retorn al punt d'inici.

Els inscrits (també hi ha la possibilitat d'apuntar-s'hi on-line a www.cube.cat) rebran una dessuadora de regal en el moment de recollir el dorsal amb xip. Al final, els corredors tindran també una bossa amb obsequis gracies als col·laboradors amb els qualscompten els organitzadors.



Cursa a Capellades

Capellades manté les tradicions del dia de Nadal. Així, avui s'organitza la 39a edició de la Cursa del Gall Dindi, amb un traçat de 4.600 metres i amb sortida a les 10.30 h des de davant de la Bassa. A kes 10.15 h s'iniciarà la cursa de base ( de 6 a 11 anys), amb un recorregut de 1.000 metres. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a partir de les 9.15 h al poliesportiu de Capellades. Després de la Cursa del Gall Dindi (12 h) tindrà lloc la 31a edició de la Travessa a la Bassa (en aquest cas, les inscripcions es faran al costat del museu paperer).