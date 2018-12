Les campanades ja han arribat al Baxi

El Baxi Manresa va sorprendre ahir anunciant dues baixes a la seva plantilla. Una era esperada, la del base Alex Renfroe, del qual el Partizan va confirmar-ne ahir mateix el fitxatge, tot i que es creia, tal com va dir el mateix entrenador, Joan Peñarroya, després de la victòria de diumenge a Santiago, que estigués disponible per actuar dissabte a Tenerife en el proper partit de la lliga Endesa. L'altra no es preveia. Justin Doell-man també deixa el Baxi, segons l'entitat per motius personals i pel seguit de lesions que ha acumulat les últimes temporades, malgrat que la seva baixa desocupa una plaça d'extracomunitari que pot ser molt útil en cas que es fitxi un altre nord-americà. El passaport kosovar de Doellman no és vàlid a l'Estat espanyol i l'altre lloc que permet la normativa ja l'ocupa un Ryan Toolson que té dos anys de contracte i que, com va demostrar diumenge a Santiago, està oferint un rendiment del tot satisfactori.



Un adeu anunciat

De la marxa de Renfroe ja es parlava des de mig desembre, quan el periodista de l'Esportiu Xavi Ballesteros va avançar que no acabaria el mes al Baxi, tot i que llavors s'apuntava més cap al Zenit de Sant Petersburg. Durant aquestes setmanes, el base ha seguit mostrant un gran rendiment, i des del club es deia que ningú no s'hi havia dirigit per contractar-lo, però divendres ja es va publicar al portal serbi Basketball Sphere que aniria al Partizan. Ahir es va confirmar que marxa i el conjunt serbi en va oficialitzar el fitxatge. Els balcànics inicien dimecres vinent la seva partipació al Top-16 de l'Eurocup i necessiten que s'hi incorpori de seguida.

En el tuit de comiat, Renfroe va escriure que «vull agrair a tothom a Manresa per l'amor que m'heu mostrat, a mi i a la meva família, durant aquest temps. M'hauria encantat poder seguir aquesta gran temporada que hem jugat fins ara. Trobaré a faltar aquest lloc». En una altra piulada demana que «aconseguiu el bitllet per anar a la Copa amb el nostre nom escrit».



La sorpresa

No es comptava amb l'altra baixa, la de Doellman, però és lògica tenint en compte els problemes físics que li han fet perdre molts partits, el darrer el de dissabte a Santiago, i perquè ocupava plaça d'extracomunitari. L'ala-pivot de Cincinnati també va utilitzar Twitter per dir que «vull agrair a la ciutat de Manresa, el club, els meus companys i els aficionats per tot el que han fet perquè la meva família i jo estiguem còmodes. Aquesta ciutat serà sempre un lloc especial en els nostres cors durant el viatge per la vida. Hem decidit el millor per a totes dues bandes, acabar i emprendre direccions diferents. Això no és un adeu sinó un fins aviat, us desitjo el millor. Fins a la propera, amics».

Avui a les 11.30 hores compareixen el director esportiu, Román Montañez, i el president, Josep Sàez, per explicar la situació i, potser, per anunciar incorporacions.