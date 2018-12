Gall Dindi farcit d'esport a Capellades

Sortida de la Cursa del Gall Dindi, també Memorial Jaume Solé Quintana, organitzada per l´Ajuntament de Capellades

Sortida de la Cursa del Gall Dindi, també Memorial Jaume Solé Quintana, organitzada per l´Ajuntament de Capellades CLUB ATLÈTIC IGUALADA PETROMIRALLES

El dia de Nadal és sinònim d'esport a Capellades. I és que un total de 230 atletes, 212 en la prova gran i 18 en la dels més joves, van participar en la 39a edició de la Cursa del Gall Dindi-29è Mmemorial Jaume Solé Quintana, la qual va transcórrer pel nucli urbà de la localitat anoienca.

El recorregut es dividia en dos, els 4.600 metres habituals i un recorregut de 1.000 metres per als atletes més joves. Enguany, també es va fer la tradicional prova de natació de la Travessa a la Bassa capelladina, després d'uns anys sense disputar-se. Les curses atlètiques van ser cronometrades amb xip.

Pel que fa als resultats, el triatleta Albert Moreno, del Club Atlètic Igualada Triatló Petromiralles (CAI), va ser el guanyador en categoria masculina (13 minuts i 58 segons), seguit de Carles Cervera, també del CAI (14 minuts i 37 segons), i de Joan Rosich, del Club Atlètic Santa Coloma de Queralt (14 minuts i 42 segons).

En fèmines, la guanyadora va ser la veterana Sònia Julià, atleta independent que va creuar la meta en 16 minuts i 10 segons. En segona posició entrava l'atleta del CAI Petromiralles Carla Bisbal (16 minuts i 18 segons) i en tercera posició ho feia Marta Palau, del Club Orientació Berguedà (17 minuts i 19 segons). Per equips, el CAI Petromiralles va ser el vencedor, amb 131 punts, encara que no hi havia distinció especial en aquesta categoria.

En la prova curta, Roger Quintana, de l'Aemdekp, va ser el gua-nyador (3 minuts i 14 segons), seguit de Pol Mena de l'Aemdekp (3 minuts i 30 segons) i d'Èric Torres del CERR (3 minuts i 35 segons). En fèmines, Carla Pomés, del Diferent Bike, va guanyar (3 minuts i 52 segons, seguida de l'atleta independent Aina Tarrida (3 minuts i 58 segons) i d'Alba Aragón, de l'Aemdekp (4 minuts i 11 segons).