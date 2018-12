Les fites esportives de 2018

L'adéu de Fernando Alonso, l'absolutisme de Marc Márquez, el fracàs de la selecció espanyola, la remuntada de Djokovic... Són molts les fites que han protagonitzat les portades esportives en els últims dotze mesos. Repassem aquelles més impactants per acomiadar el 2018 com es mereix.

Alonso deixa la F1 homenatjat per Hamilton



Tots dos van protagonitzar una aferrissada rivalitat en l'última dècada a la F1, forjada sobretot quan compartien volant a McLaren. Però el proclamat cinc vegadescampió del món el 2018 Lewis Hamilton va tributar un homenatge en el comiat de la Fórmula 1 de l'espanyol Fernando Alonso.

Tant l'anglès, com el segon en el Mundial, l'alemany Sebastian Vettel, van realitzar virolles amb els seus monoplaces al final del GP d'Abu Dhabi en honor a l'asturià. El pilot espanyol deixa la Fórmula 1 amb dos mundials i 32 victòries a la categoria reina i mira cap a les 500 milles d'Indianapolis, últim pas per a adjudicar-se la 'Triple Corona' de l'automobilisme.

A Messi se li resisteix el Mundial... un altre cop

Ha guanyat tots els títols possibles amb el Barcelona i tots els premis individuals, però amb l'Argentina se li continua resistint aixecar una copa. En la seva quarta participació en un Mundial, inclosa la final perduda el 2014, Lionel Messi tampoc va poder liderar a la «Albiceleste» a l'anhelat tercer títol.

En una caòtica primera fase, que va incloure informacions de motins al vestuari i el possible cessament del seleccionador, Jorge Sampaoli, l'Argentina es va classificar per als encreuaments gràcies a un gol de Marcos Rojo a quatre minuts d'una humiliant eliminació, que arribaria dies després, en vuitens de final en perdre 4-3 contra França.

El Reial Madrid reincideix i aconsegueix tercera Champions consecutiva

La temporada va començar molt malament per al Reial Madrid i pràcticament al gener l'equip blanc va quedar eliminat de la Copa del Rei (en quarts davant el Leganés) i sense opcions a la Lliga. El club entrenat per Zinedine Zidane ho va donar tot a la Lliga de Campions i l'aposta va tornar a sortir bé, aconseguint el tercer títol consecutiu i el 13è a la seva història.

Aquest èxit, aconseguit després de derrotar a la final al Liverpool per 3-1 a Kíev, en un partit que serà recordat pels greus errors del porter dels 'Reds', l'alemany Lorius Karius, no va evitar que al final de la temporada diguessin adéu al Santiago Bernabéu el mateix Zidane, després de conquistar tres Champions i una Lliga en menys de tres temporades. També va dir adéu l'astre Cristiano Ronaldo, que va fitxar per la Juventus.

Márquez s'apropa a Rossi

Catorze anys els separen, però l'espanyol Marc Márquez està ja a tan sols dos Mundials de MotoGP del seu ídol i avui rival Valentino Rossi, després de la cinquena corona a la categoria regna aconseguida pel català el 2018.

'Il Dottore', de 39 anys, i el pilot de Cervera, de 25, van deixar diversos episodis de la seva aferrissada rivalitat dins i fora de l'asfalt, encara que de gairebé tots ells va sortir vencedor un Márquez que va sumar el seu setè Mundial entre totes les cilindrades, col·locant-se a només dos dels nou títols mundials del pilot de Yamaha.

Alejandro Valverde per fi d'arc de Sant Martí

Va haver d'esperar als 38 anys però Alejandro Valverde no es va retirar sense guanyar abans el Mundial de ciclisme. El corredor murcià va conquistar el passat 30 de setembre a Innsbruck (Àustria) el guardó que més ambicionava imposant-se en l'esprint final al francès Romain Bardet, al canadenc Michael Woods i a l'holandès Tom Dumoulin.

Valverde va sumar al seu palmarès l'or, la seva setena medalla en aquesta prova. L'espanyol compta també amb la Volta a Espanya de 2009, 4 victòries a la Lieja-Bastoña-Lieja, 5 triomfs en la Fletxa Valona, almenys un podi en les tres Grans Voltes i 4 etapes en el Tour de França.

Djokovic, de 22 a 1 en cinc mesos



Del lloc 22 a la classificació ATP abans de Roland Garros, a asseure's de nou al tron mundial cinc mesos després: Novak Djokovic va viure una inusualment reeixida segona meitat de l'any que el va catapultar de nou al número 1 del món.

Després de dos anys arrossegant problemes físics i lluny del seu millor estat d'ànim, el serbi de 31 anys va conquistar els Gran Slam de Wimbledon i l'Obert dels Estats Units, els seus 13è i 14è 'grans', els mateixos que Pete Sampras.

Després de Roland Garros es va imposar a sí mateix a Cincinnati i Xangai i només va perdre quatre partits. Mai en una mateixa temporada un jugador classificat per sota del Top-20 va acabar l'any com a número 1 del món.

Els Jocs uneixen a les dues Corees

Els Jocs Olímpics d'Hivern disputats a començament d'any a la ciutat sud-coreana de Pyeonchang van servir per a rebaixar la tensió entre els dos països veïns, que encara segueixen en guerra, almenys en teoria, ja que després del conflicte de 1950-1953 mai es va signar un tractat de pau.

Les delegacions de Corea del Sud i de Corea del Nord van desfilar juntes a la cerimònia d'obertura dels Jocs, darrere d'una bandera de la unificació mostrant una península unida i sense fronteres. Nord i Sud també van formar el seu primer equip olímpic unificat, en hoquei sobre gel femení.

França es corona per segona vegada

No era el principal favorit al títol, però va demostrar ser l'equip més consistent i sòlid. Dues dècades després d'aixecar la Copa del Món per primera vegada, França va guanyar el seu segon Mundial de futbol, derrotant en la final a la sorprenent Croàcia per 4-2.

El nexe d'unió entre els dos títols és Didier Deschamps: capità dels Bleus en el primer títol obtingut a França el 1998, va ser el seleccionador que va conduir al seu país a la segona estrella, en un torneig en el qual el jove Kylian Mbappé es va donar a conèixer davant el gran públic com el pròxim gran astre de la constel·lació futbolística.

El bus de Boca Júniors apedregat, se suspèn la final

En les prèvies periodístiques s'esgotaven els qualificatius per a definir una final de la Copa Libertadores entre River Plate i Boca Júniors que anava a ser històrica. I ho va ser, però no pel futbol, sinó pel trasllat del partit de tornada, que va passar de l'estadi Monumental de River al Santiago Bernabéu de Madrid.

Ultres del conjunt 'milionario' van apedregar al bus de l'equip 'xeneize' el 24 de novembre, ferint a jugadors de Boca. Enmig d'una gran polèmica, el partit definitii va ser postergat, mogut l'endemà i finalment reubicat per la Conmebol a Madrid. En la gespa de l'estadi madridista River es va alçar amb la copa davant l'etern rival el 9 de desembre.

Eliud Kipchoge rebenta a Berlín el rècord de marató



Voraç i impossible de seguir, el kenià Eliud Kipchoge va batre el 16 de setembre a Berlín el rècord del món de marató amb un temps de 2h 1m 39s, primer home a baixar de les 2 hores i 2 minuts i superant en un minut i 18 segons l'anterior plusmarca, les 2h 2m 57s del també kenià Dennis Kimetto.