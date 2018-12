Lundberg queda com a únic jugador de la plantilla amb capacitat per fer de base a Tenerife

El destí va voler que l'última jugada d'atac en el partit que el Baxi Manresa va guanyar diumenge a Santiago contra el Monbus Obradoiro (90-97) fos entre ells dos. Va ser un alley-oop d'Alex Renfroe cap a Gabriel Iffe Lundberg que el danès va aprofitar. Després de l'adeu d'ahir del nord-americà, i de la baixa per unes quantes setmanes de l'altre director de joc de l'equip, Jakis Gintvainis, el danès és l'únic integrant de la plantilla amb capacitat per fer de director de joc dissabte, en el duel que els bagencs jugaran a Tenerife, si no és que es fitxa algú abans i pot viatjar a les Canàries.

A part de la baixa de Renfroe, amb qui es comptava per jugar dissabte, i de Gintvainis, l'equip també té la del jove vinculat David Òrrit, que havia disputat alguns partits de pretemporada. És poc probable que es vulgui desgastar Toolson per actuar en aquesta posició, amb la qual cosa Joan Peñar-roya té un problema greu.

Ahir, Gintvainis va fer piulades dedicades als companys que marxen. El danès va escriure que havia estat «un plaer» jugar amb Renfroe i va desitjar «sort en el teu nou capítol, capità», a Doellman, conegut com a Capità Amèrica. Al base lituà encara li queden ben bé un parell de setmanes per recuperar-se de la lesió, un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cuixa esquerra, els terminis de la qual no es poden escurçar.