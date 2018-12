Baxi, entre la incertesa i la precarietat

El Baxi Manresa sembla anar aquests dies a dues velocitats. Als despatxos es fan malabarismes i no es corre més del compte per anar tapant els forats que deixen lesionats i jugadors que són baixa; a la pista, Joan Peñarroya es troba cada dia envoltat de menys elements i malda per poder ser mínimament competitiu. Al final, totes dues haurien de confluir, però les marxes de dos puntals com Renfroe i Doellman han provocat que les necessitats de totes les parts aflorin i que ahir es mostressin clarament a la llum.

El president, Josep Sàez, i el director esportiu, Román Montañez, van raonar sobre l'adeu dels dos nord-americans i van explicar que no volen fitxar qualsevol substitut, sinó jugadors que no facin empitjorar l'equip, encara que triguin a arribar; l'entrenador, Joan Peñarroya, va haver d'admetre que el preocupa que la situació no ve d'ara, ja que fa tres setmanes que es va lesionar Sakho i dues Gintvainis, malgrat que admet la mala sort que hi ha hagut. Enmig, un partit a Tenerife en què a l'ambient hi ha més la sensació de sobreviure que no pas el que hi hauria d'haver, la il·lusió per intentar fer un pas cap a una Copa que, tal com s'han posat les coses, ara sembla lluny.



Dos casos diferents

Respecte de la marxa de Doell-man i Renfroe, Sàez i Montañez van explicar que eren casos diferents. Respecte del primer, el president va afirmar que «no es veia amb la capacitat de mantenir una dinàmica competitiva i vam arribar a un acord, a instàncies de les dues parts a la vegada, perquè el jugador es pogués desvincular». Segons Sàez, «ha renunciat a uns drets que tenia perquè no volia ser una càrrega».

Montañez va afegir que «ha estat una decisió seva. El club no va plantejar que marxés, no li ho va dir mai, però s'ha donat aquesta situació després de la seva lesió a l'esquena i que ell veiés que no era capaç de sobreposar-s'hi. És cert que ens deixa una plaça d'extracomunitari lliure i això ens pot obrir opcions».

Pel que fa a Renfroe, segons Sàez, «fins al dia 24 [dilluns] no es va materialitzar l'interès [del Partizan] a fitxar-lo i ens van demanar que es pogués avançar tot una setmana. Vam fer una valoració i ho vam acceptar, tot i que des del punt de vista esportiu hi vam haver de pensar molt. De tota manera, des del punt de vista global, i dels jugadors i dels seus agents, vam pensar que era bo». A més, va afirmar que el plus que ha cobrat el club per avançar aquesta marxa «no ha estat» determinant perquè hagi tingut lloc. Segons va publicar el periodista Òscar Herreros, la clàusula era de 200.000 euros i el Baxi ha rebut uns diners més pel jugador del qual, a més, s'estalvia la fitxa, la segona més alta després de la de Doellman.



No s'ha pogut actuar abans

Preguntat pel motiu pel qual el club no ha fitxat ningú abans, Román Montañez va explicar que «no teníem els diners per poder fer-ho. Ara tenim marge per als que entren per l'Alex i la rescissió de Justin, però no ens podíem avançar per si aquestes operacions no succeïen. Si haguéssim fitxat algú i Renfroe no hagués marxat, s'hauria generat un problema important per a l'entitat». Va afegir que «seria fàcil portar qualsevol base que ara estigui lliure, però volem ser ambiciosos i en busquem un que encaixi amb la manera de jugar de l'entrenador». A més, «també busquem un quatre que ens doni el que ens donava Doellman i, si hi ha possibilitats, també buscarem un cinc» per rellevar Sakho fins que es recuperi.

De tota manera, i malgrat els impediments, Montañez assegura que «lluitarem per ser a la Copa amb el que tinguem. Sabem que som el Manresa i fem el que podem, però tenim la gent prou il·lusionada per no deixar-ho perdre». Segons ell, «ara podríem dir que tot és un desastre i destruir en lloc de construir, però ja coneixeu el nostre entrenador, hem de ser valents i buscarem dos jugadors competitius».