Cardona organitzarà avui la cinquena edició de la Sant Silvestre

La plaça de la Fira de Cardona, situada davant de l'església, serà el punt de sortida i arribada, aquesta tarda, de la cinquena edició de la Sant Silvestre de la localitat bagenca.

A les 18 hores i en un circuit de 350 metres, es posaran en marxa les categories de P3, P4 i P5, i a les 18.30 h i en un de 750 m, ho faran les de primer, segon i tercer. A les 19 hores i en un traçat de 750 metres, començaran a córrer els participants de quart, cinquè i sisè, mentre que a les 20 h s'iniciarà la prova dels 5,5 quilòmetres, destinada a corredors a partir de dotze anys. Els tres primers classificats en les categories masculina i femenina seran premiats amb una copa, i tots els participants podran gaudir d'un obsequi i avituallament, a més d'entrar en un sorteig. A més, per cada inscripció hi haurà un donatiu per a La Marató de TV3.

D'altra banda, demà al matí serà el torn de la sisena edició de la Sant Silvestre de Puigcerdà, que tindrà un recorregut de cinc quilòmetres i es posarà en marxa a partir de les deu del matí des de la plaça de Santa Maria. La prova, oberta a corredors de quinze anys o més grans, arribarà al poliesportiu de la localitat.

Tres quarts d'hora més tard, a les 10.45 hores, es durà a terme la Mini Sant Silvestre, al mateix poliesportiu. Hi podran participar els nens i nenes de fins a 14 anys i hi haurà quatre distàncies, de 50, 150, 200 i 400 metres de recorregut respectivament. Per a més informació cal consultar el lloc web www.puigcerda.cat.



1.300 inscrits a la Seu d'Urgell

La desena Sant Silvestre de la Seu d'Urgell-Memorial Marc Peña Turet, que se celebrarà el proper dilluns, acumula a hores d'ara un total de 1.300 persones inscrites, un ritme similar al de l'any passat, quan 2.032 participants van ser a la cursa urgellenca. La prova seguirà amb els habituals 3,6 km de recorregut, amb sortida i arribada a la plaça dels Oms.