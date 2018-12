L'igualadí Armand Monleón mostra el seu vessant solidari

El pilot igualadí Armand Monleón, que disputarà el seu quart Dakar amb l'equip Daming Mining, va presentar la seva col·laboració amb la PID Foundation, a l'Hospital Infantil de Vall d'Hebron. L'acte va tenir la presència de diferents membres col·laboradors de l'organització, entre ells les doctores Andrea Martín i Aurora Fernández, patrones de la Fundació i membres del grup d'investigació en «Infecció en el pacient pediàtric immunodeprimit» de Vall d'Hebron.

La Barcelona PID Foundation és una organització sense ànim de lucre constituïda el 2014 per un grup de professionals dedicats a l'atenció pediàtrica de les malalties d'immunodeficiències primàries i les seves complicacions infeccioses. La seva missió és donar a conèixer les immunodeficiències primàries en pediatria a la societat i promoure la investigació i la cura dels pacients.

En la presentació, el pilot anoienc va comentar que «per a mi és més que un honor col·laborar amb la PID Foundation un any més. Són molts els nens i nenes que necessiten fundacions com aquesta, i portar el seu logotip en la meva moto durant el Dakar és el meu granet de sorra per poder donar visibilitat a la incansable labor de molts professionals que treballen dur per oferir més qualitat de vida a tots aquests nens i famílies. No és un camí fàcil, per la qual cosa qualsevol aportació, per petita que sigui, sempre és ben rebuda. Ha estat genial veure els nens pujant a la moto».