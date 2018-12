Murillo es presenta amb la voluntat de quedar-se més de mig any al Barça

El central colombià Jeison Murillo, que arriba cedit al Barça fins a final de temporada de part del València, va mostrar el desig que la seva estada al club blaugrana sigui «llarga» ara que se li ha obert «la porta més gran que hi pot haver al futbol».

El jugador, de 26 anys, va mostrar-se agraït per l'oportunitat que li arriba a causa de les lesions d'Umtiti i Vermaelen i va mostrar la seva confiança «que el temps aquí sigui llarg per demostrar que sé fer bé les coses». Murillo arriba al Barça després de pagar 1,2 milions d'euros per la seva cessió i té una clàusula de possible compra de 25 milions d'euros.

Preguntat sobre si podrà jugar aviat i no acusarà la llarga inactivitat, després de no comptar per al tècnic valencianista, Marcelino García, el defensa va respondre que «el ritme que tens sempre és més alt que quan no jugues, però sempre he treballat al València per estar disponible i l'important és que em sento bé per entrenar-me amb els millors». Va explicar que ha tingut una conversa amb el tècnic, Ernesto Valverde, «i assimilo la confiança que té en mi només pel fet de ser aquí. Només li he de demostrar per què vaig ser escollit per portar aquesta camiseta». Murillo es va definir com un gran amic de Yerry Mina, l'exblaugrana, i va dir que era un «alleujament» no haver de defensar Leo Messi en els partits.