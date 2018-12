Núria Picas correrà amb el TBellès la temporada que ve

Ja és oficial el fitxatge de Núria Picas per aquesta propera temporada amb el TBellès Cannondale by Sural. Així, combinarà la seva preparació de les carreres de trail running amb competicions de bicicleta de muntanya.

Núria Picas competirà la propera temporada amb els colors del TBellès en algunes carreres a nivell estatal i internacional. Principalment la participarà en curses per etapes i també en proves marató. La Picas és una gran ciclista i aquesta especialitat esportiva és un dels seus plans d'entrenament. Aquest proper ha decidit competir també en bicicleta de muntanya i les curses més dures seran la seva especialitat. La seva preparació per a carreres d'ultra distància fa que la preparació de es pugui compaginar molt bé.

En temporades anteriors, Núria Picas ja havia escollit el TBellès per competir amb bicicleta de muntanya. Amb aquest club manresà, va participar en una de les primeres edicions de l'Andalusia Bike Race, i fa un parell de temporades a la Titan Tropic i també recentment va prendre part a la Marroc On Bike.

La Núria Picas donarà un plus d'experiència de la Mercè Pacios i la Misha Sekulova. En aquest sentit, l'equip està molt il·lusionat amb què Núria Picas torni a pujar a una bicicleta per competir.