Cinc jugadors pleguen del Reus per no haver cobrat

Cinc futbolistes del Reus Deportiu van quedar desvinculats ahir del club català després de no haver cobrat les tres nòmines que els devien en el termini marcat pel procés abreujat al qual es van acollir tots cinc. La identitat dels jugadors que ja no formen part del Reus no va transcendir, encara que la mateixa entitat potser ho farà públic en els propers dies.

De fet, van ser set els jugadors que es van acollir al procés abreujat, gràcies al qual deixarien de ser futbolistes del Reus després de la comissió paritària entre La Lliga i el sindicat AFE que es va fer ahir al matí. Pel que fa als altres futbolistes que queden pendents, un d'ells es va acollir dijous al procés abreujat, motiu pel qual la seva situació es resoldrà la setmana que ve, i un altre futbolista va decidir no denunciar a última hora.

El Reus Deportiu es va salvar de la desaparició la setmana passada a l'últim moment, però ara aquest equip es podria quedar amb només tretze jugadors.