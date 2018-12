El fred no espanta 85 nedadors a la 80a Copa Nadal del CN Igualada

Un grup de 85 nedadors va desafiar el fred (l'aigua estava a una temperatura de 7 graus) a la 80a edició de la Copa Nadal d'Igualada, Trofeu Joan Casas, que per segon any es va disputar a la piscina del Molí Nou el dia de Sant Esteve. La boira no va impedir el normal desenvolupament de la prova, després d'una exhibició de frontennis i pilota. A les dotze en punt van començar a llançar-se a l'aigua en sèries de 5 tots els inscrits a la prova de natació.

Marc Calzada (CN Sant Andreu) i Janna Blaya (CN Cornellà) van ser els vencedors. Calzada, exnedador del CN Igualada, i que fa uns quants anys que competeix a Divisió d'Honor amb l'entitat barcelonina, es va endur la victòria amb un temps d'11.68. El podi de la categoria masculina el van completar Joan Secanell (CN Igualada), amb 11.68, i Nil Enríquez (CN Cervera), amb 12.09. Janna Blaya, també exnedadora del club igualadí, va ser la vencedora amb un registre de 13.79. La segona posició va ser per a Carla Perianes (CN Igualada), amb 14.09, i la tercera, per a Aina Méndez (CN Igualada), amb 14.73. Com a novetat d'aquesta edició es va fer una competició de relleus 4x25 m, i va quedar en primera posició l'equip format per Jaume López, Andreu Bermejo, Amaru Rubio i Àlex Varea, amb 51.43.