Gerard Piqué es queda amb el FC Andorra

El FC Andorra ha celebrat aquest dissabte una assemblea extraordinària en què els socis han aprovat la conversió del club en societat anònima, així com la venda de l'entitat al grup Kosmos, l'empresa del futbolista blaugrana Gerard Piqué.

En declaracions posteriors a l'assemblea, el president del FC Andorra, Albert Ferré, ha informat que el nou model de negoci implica la creació d'una societat andorrana que es queda amb els actius i passius del club, i és a aquesta empresa on Kosmos injecta capital per liquidar els deutes acumulats.

Aquests deutes superen els 300.000 euros, ha confirmat Ferré, i cal sumar dues resolucions judicials que quan tinguin sentència sumaran uns 300.000 euros més al total.

La injecció de capital permet liquidar els deutes però també dóna "un gir de 180 graus al club" amb l'objectiu de portar-lo a l'elit, ha manifestat Ferré.

La votació per canviar el model de l'entitat no ha rebut cap vot en contra i només una abstenció, ha celebrat Francesc Destrée, la cara visible de l'empresa andorrana que treballarà amb Kosmos i que ha garantit que treballaran per un projecte "viable i de país".

A nivell esportiu, ja s'han produït els primers moviments, ja que l'actual entrenador Richard Imbernón va ser destituït aquest dijous, ha confirmat Ferré, i l'han rellevat els exjugador blaugranas Gabriel Garcia 'Gabri' i Albert Jorquera, de la màxima confiança de Piqué.

A partir d'aquí, Ferré ha assegurat que pròximament s'anunciaran nous fitxatges, encara que una de les clàusules del contracte estipula que s'ha de treballar perquè hi hagi el màxim de jugadors andorrans a l'equip.