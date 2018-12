El Kangeiko 2018 va reunir 85 judokes de casa nostra al tatami del Centre de Tecnificació de Judo del Congost

arxiu particular

Com és habitual cada any, s'ha celebrat al tatami del Centre de Tecnificació de judo del Congost de Manresa el tradicional Kangeiko, una activitat de caire social on es reuneixen judokes i exjudokes de diferents generacions en un entrenament de baixa intensitat, el qual finalitza amb un esmorzar de forquilla. En aquesta edició van participar 85 judokes. Realment el Kangeiko són uns entrenaments que molts clubs i universitats japoneses de judo organitzen durant dues o tres setmanes del mes de gener en les hores més fredes del dia amb l'objectiu de treballar l'esperit de sacrifici i la superació personal.