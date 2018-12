El Madrid deixa escapar un triomf encarrilat a Istanbul

El Fenerbahçe es va revenjar de la final de l'Eurolliga passada i va obtenir una victòria sobre el Reial Madrid que allunya els blancs a dues victòries del lideratge de la competició. L'equip de Pablo Laso tenia gairebé feta la victòria, quan guanyava per 57-63 i faltava poc menys de dos minuts per al final, però un triple de Guduric va ficar en el partit els turcs, que es van beneficiar de les males decisions finals de Campazzo i d'un 2+1 de Datome per capgirar el resultat i endur-se el triomf.

Abans, el partit va venir marcat per l'escapada inicial del Fenerbahçe, que guanyava per 22-12 al final del primer període, gràcies a la intensitat física personalitzada en Vesely, la remuntada posterior blanca i, sobretot, la desqualificació de Sergi Llull, que no va tenir el seu dia, li van indicar una falta antiesportiva en els primers vint minuts i va veure com li assenyalaven una tècnica després per protestar. En el tram final, ple d'imprecisions, Tavares va errar un ganxo, Datome va ser decisiu i Campazzo no va anotar per damunt de Vesely en l'última penetració del partit.



Victòria de Gran Canària

L'altre equip de l'ACB que jugava ahir, l'Herbalife Gran Canària, va derrotar el Zalgiris per 73-66 i obté el sisè triomf de l'any. Xavi Rabaseda va ser el millor dels insulars, amb 15 punts. En la resta de partits, el Panathinaikos va derrotar el CSKA de Moscou (96-84) i deixa els russos tres partits darrere del Fenerbahçe, mentre que els grecs queden a un triomf dels play-off. Va destacar Papapetrou, amb 17 punts, i Calathes, amb 14 i 10 assistències. A Munic, el Bayern va remuntar un bon inici del Buducnost i el va derrotar per 93-88 després que els montenegrins haguessin tingut 17 punts d'avantatge. Els bavaresos empaten amb el Barça en el sisè i setè llocs.