El Barça Lassa pateix davant l'Obradoiro però acabarà l'any líder

El Barça Lassa, amb la gran actuació de Kevin Séraphin (18 punts, 11 rebots, 30 valoració), es va imposar a un bon Monbus Obradoiro (79-73) amb el que acaba 2018 com a líder de la Lliga Endesa i amb el bitllet per la Copa.

Els de Svetislav Pesic no es van assegurar la victòria fins a l'últim quart davant un rival que va tenir en Kyle Singler (19 punts i 5 rebots) i sobretot en Andreas Obst (20 punts mi 6/6 en triples) als seus principals estilets en atac.

Curiosament i malgrat la baixa del seu millor tirador i anotador, Kostas Vasileiadis, absent per haver estat pare el dia abans, l 'Obradoiro va tirar molt bé en l'inici del partit, va dominar el rebot i amb 2' 12'' jugats el marcador assenyalava un 0-11. Van començar a descomptar els blaugrana amb Pau Ribas com a referent i amb l'entrada d'Adam Hanga, el Barça es va acostar fins al 14-16, però Obradoiro va resistir i es va anar al primer descans amb un punt amunt (19-20). Tot va canviar en el segon quart, quan el físic de Kevin Séraphin es va imposar en la pintura. El francès va resultar imparable per als pivots del Monbus, va anotar els primers set punts del seu equip en el segon quart i el Barça va aconseguir un parcial de 12-0 mentre que els gallecs s'havien quedat sis minuts sense anotar. El final del segon període, 18-10 pels locals (37-32). No es va rendir l'Obradorio que va arribar al final del tercer quart ben viu (52-49). Tot i un 64-54 quan quedaven poc més de quatre minuts, els gallecs no van donar mai el seu braç a tòrcer però la sag freda dels locals va decidir el matx.