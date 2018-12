El Cadí juga a Vitòria per assegurar el quart lloc i ser cap de sèrie a la Copa

La Lliga Femenina no s'atura. Gens ni mica. El Cadí la Seu juga aquesta tarda, a partir de les 18 hores, al que serà l'escenari de la Copa de la Reina que es farà del dijous 28 de febrer al diumenge 3 de març, el poliesportiu de Mendizorroza, a Vitòria. Les jugadores urgellenques miraran d'aconseguir el desè triomf de la temporada, que seria un rècord absolutíssim en una primera volta, però, sobretot, intentaran assegurar-se la quarta plaça que ara ocupen a la classificació, i que les situaria com a caps de sèrie per a la competició de Copa.

Les jugadores que dirigeix Bernat Canut van entrenar-se ahir, de camí cap a la capital basca, al pavelló municipal d'Artesa de Segre. I és que el palau municipal de la Seu d'Urgell estava ocupat pel tradicional torneig de Nadal de bàsquet base. Canut té tota la plantilla disponible malgrat que les cames comencen a pesar, però la lliga no frena. Ariadna Pujol va patir una sobrecàrrega muscular a la cama dreta que la va fer espantar molt dijous davant el Zamarat però que no li ha d'impedir jugar aquesta tarda contra l'Araski. També Mehryn Kraker juga fa setmanes amb unes molèsties que no la deixen rendir al cent per cent de les seves possibilitats.

Amb tot, el Cadí es conjura per sumar un nou triomf i que no es trenqui la bona dinàmica en què està immers. El conjunt de Canut, però, sembla que no serà gens fàcil malgrat que el rival ha perdut embranzida. Després de guanyar els quatre primers de la temporada, només n'ha guanyat un altre dels vuit restants. Però no deixa de ser, i més a casa, un equip perillós.



Tres peces a vigilar

L'equip que prepara Madelen Urieta se sustenta bàsicament en tres peces: la base Izaskun García, l'exterior holandesa Nat van den Adel i la interior americana i veritable referència de l'equip Ariel Edwards.