«Hi ha derrotes que et deixen més bona cara que molts triomfs»

La cara de Joan Peñarroya, que no va voler dir res dels àrbitres, després del partit no era d'un entrenador que ha perdut el partit. L'egarenc era conscient que els seus jugadors havien donat la cara fins al final i que havien estat a punt de fer l'impossible, guanyar un partit pel qual ningú no donava res per ells. Per això va dir que «estem fotuts per haver perdut, però hi ha derrotes que et deixen més bona sensació que moltes victòries. És cert que hem tingut la darrera pilota, però estic orgullós i tinc molta satisfacció per com han actuat els jugadors i això ens pot anar bé de cara al futur, aquesta sensació d'equip i veure'ls les cares de molèstia perquè ho tenien a la mà».

Ja des del punt de vista tàctica, va explicar que «hem tingut problemes amb el seu bloqueig directe central i les continuacions d'Iverson, però ho hem mirat de resoldre». Va ser amb una zona 3-2 que «és un recurs. Ens està anant bé, com a Santiago, però també és cert que en els darrers atacs hem permès massa rebots ofensius i ens han fet mal».

Tot i la satisfacció, però, Peñarroya no es va poder estar de tornar a demanar «una ajuda» en forma de fitxatges immediats. «Ens han passat moltes coses aquesta temporada, però potser ens n'estan passant massa». També va relativitzar l'esforç dels seus homes, ja que «tot i el cansament, a ells els agrada jugar aquests partits» i, tornant als darrers minuts, «Lundberg ha fet dues faltes seguides en atac i ens hem quedat sense en nostre millor driblador, un fet que ens ha pesat» en les darreres accions.

Sorprenent, per la seva banda, va ser la roda de premsa de Txus Vidorreta, que es va queixar dels àrbitres perquè «els vuit darrers punts del Manresa han vingut de tirs lliures i tres faltes no eren».



Converses amb bases

En finalitzar el partit, Román Montañez, el director esportiu del Baxi, no va negar l'interès per Jordan Theodore, ex-Milan que «hem parlat amb alguns bases, però encara no hem arribat a cap acord». El club sembla també interessat en un ala-pivot.