Marsinyach i Vilà guanyen la Sant Silvestre de Cardona

Jaume Marsinyach i Assumpta Vilà van ser els guanyadors de la cinquena edició de la Sant Silvestre de Cardona, que es va celebrar divendres a la tarda.

Marsinyach va creuar la línia d'arribada amb un temps de 19 minuts i 31 segons, seguit de Sergi Bernaus, amb un registre de 20 minuts i 20 segons, i del guanyador de l'edició passada, Èric Jané, que va fer una marca de 20 minuts i 28 segons. En categoria femenina, Vilà va repetir la victòria assolida l'any passat, amb un temps de 25 minuts i 47 segons. Segona va finalitzar Mireia Mauri, amb un registre de 25 minuts i 57 segons, mentre que Aina Orozco va completar el podi amb una marca de 27 minuts i 55 segons.

A part de la cursa gran, que va constar d'una distància de 5.400 metres i va transcórrer per llocs emblemàtics del poble, com el Camí Nou o per dins del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, també es van dur a terme tres curses infantils. La primera va ser destinada a nens i nenes de 3 a 5 anys i tenia 250 metres de recorregut, la segona per a joves corredors de 6 a 8 anys i amb el recorregut del tradicional « encierro de Cardona», i la tercera per a participants de 9 a 11 anys, que havien de completar un total de 750 metres. Des de l'organització de la cursa es vol donar les gràcies als participants, als col·laboradors i a tots els voluntaris que van fer possible aquesta cinquena edició.