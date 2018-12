Més de 200 joves futbolistes prenen part en la Trobada de Debutans a Navàs

La delegació de la Federació Catalana de futbol al Bages, Berguedà i Cerdanya ha organitzat la tercera edició de la Trobada de Debutans, per segon any consecutiu, a Navàs (el primer any es va fer al Pont de Vilomara).

En aquesta trobada, amb la col·laboració del CE Navàs i de l'Ajuntament d'aquesta població, hi han pres part uns 210 jugadors d'entre 5 i 6 anys (algun de 4) pertanyents a 20 equips de la Catalunya Central (CE Berga, CE Navàs, FC Joanenc, Gimnàstic de Manresa i CE Sallent), i també d'altres de comarques properes. Al llarg de la matinal de dissabte es van jugar partidets de futbol5 sense classificació. En la categoria de debutants, la delegació de la FCF al Bages, Berguedà i Cerdanya organitza una lligueta amb sis equips. Van seguir la matinal, el directiu i delegat de la FCF Esteve Olivella, Jaume Casals, alcalde de Navàs, Ivan Crespo, president del CE Navàs i Arcadi Prat, subdelegat de la FCF.