Oliver reconeix que sense trobar un comprador la continuïtat del Reus és inviable

El màxim accionista del Reus Deportiu CF, Joan Oliver, va admetre que «el Reus té una necessitat absoluta de nous recursos financers», que han d'arribar «mitjançant la venda de l'entitat». Per al propietari del club roig-i-negre, «no existeix un risc de desaparició imminent». Oliver va assegurar que treballa en dos objectius: «Trobar recursos financers» i «mantenir al preu que sigui viva la institució». L'endemà que cinc jugadors de l'equip del Baix Camp (Èdgar Badia, Fran Carbia, Vitor Silva, Moore i Villanueva) quedessin desvinculats del club per l'impagament de les nòmines, Joan Oliver va reiterar que «la continuïtat del primer equip està garantida», a curt termini, i va assenyalar que «intentarem pagar a Jesús Olmo i David Querol» abans de la data límit, el dimarts 8 de gener. Ara com ara, la plantilla reusenca la integren 13 jugadors. Segons va detallar Oliver, «el Reus ha perdut un milió d'euros cada any per poder competir decentment a Segona A» i va exposar que el club és l'entitat que genera menys ingressos de la categoria. «No me n'aniré deixant el Reus en una situació tan greu, perquè la meva responsabilitat és fer tot el possible per arreglar-ho», va concloure.