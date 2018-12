El sallentí Gabri és el nou entrenador de l'Andorra adquirit pel blaugrana Piqué

Ahir al matí, l'assemblea general ordinària del FC Andorra va aprovar la conversió de l'històric club tricolor en societat anònima esportiva, fet que facilita l'aterratge al club, com a nou accionista majoritari, d'una societat andorrana participada per diferents grups inversos, entre els quals el Grup Kosmos, propietat del central del Barça Gerard Piqué.

La transformació de l'entitat en societat anònima esportiva li ha de permetre eixugar el deute acumulat, rebre una important injecció econòmica i dotar-se d'un engrescador projecte esportiu. Per aquesta raó, des d'ahir mateix, el sallentí Gabri Garcia, exjugador del FC Barcelona, es va convertir en el nou màxim responsable tècnic del primer equip andorrà, que milita al grup 2n de Primera Catalana. Entre els seus oponents hi figuren el Manresa i l'Igualada.

Gabri Garcia ja ha viscut tres experiències com a entrenador des que es va retirar com a futbolista el juny del 2014, al FC Lausana Sport de la Superlliga suïssa. En aquest club, va compatibilitzar les tasques de jugador i les d'assistent del francès Sébastien Fournier.

El juliol d'aquell any, va retornar al FC Barcelona per ser la mà dreta d'Eusebio, actual tècnic del Girona, al filial blaugrana. L'estiu següent, la reestructuració impulsada pel nou director esportiu, Josep Segura, va propiciar que assumís la direcció tècnica del juvenil A com a primer entrenador.

Va exercir aquest càrrec durant dues temporades i escaig, fins que l'octubre del 2017, el Barça i el FC Sion van arribar a un acord que permetia al sallentí i al seu assistent, Albert Jorquera, fitxar per l'equip de la Superlliga suïssa. Aquesta darrera experiència no va reeixir. Gabri va ser acomiadat tres mesos i escaig després, el 6 de febrer del 2018.



Un projecte esportiu ambiciós

Els nous propietaris del FC An-dorra volen dotar l'entitat d'objectius esportius de màxims des d'un primer moment. Per això, ahir es va anunciar que el club concretarà en els proper dies diversos fitxatges per reforçar la plantilla de l'equip, per tal que pugui lluitar per l'ascens a Tercera Divisió aquesta mateixa temporada. En aquest moments, l'Andorra ocupa el vuitè lloc a la classificació, amb 21 punts, a deu del segon, el Viladecans (31), i a onze del líder, el Mollerussa (32).

Gabri debutarà a la banqueta tricolor dissabte que ve (12 h), al camp de l'EFAC Almacelles, en partit ajornat corresponent a la 12a jornada. L'equip del Principat completarà la primera volta a Viladecans, el diumenge següent.

A més d'eixugar el deute de l'entitat, de 313.361 euros, i d'injectar-hi 300.000 euros enguany, els nous gestors del FC Andorra el volen dotar de futbol base i construir un estadi propi.