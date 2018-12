El Barça nega l'acord amb Rabiot però accepta que hi ha contactes

El Barça ha informat, a través d'un comunicat, que no hi ha un acord tancat amb el futbolista del PSG Adrien Rabiot, però també admet que ara fa una setmana ha reobert els contactes que ja es van tenir el mes d'agost passat.

El FC Barcelona es defensa de qualsevol tipus d'irregularitat i ha afirmat que «en els dos casos, els contactes es van produir amb els responsables esportius del PSG per mostrar el nostre interès en el jugador Adrien Rabiot». Des del club català s'insisteix que en tot moment «s'ha volgut treballar des de la màxima transparència», tant amb el Paris Saint Germain com amb qualsevol altre club.

Rabiot acaba contracte amb el PSG l'estiu que ve, el que l'habilita per poder negociar i tancar tota mena d'acords, però a partir del dia 1 de gener, demà. Aquesta via fa més factible que el jugador es pogués entendre amb el Barça. De tota manera, l'altra opció seria la d'esperar a l'estiu i que la sortida del jugador fos de franc. En aquest cas, la contrapartida per a Rabiot seria la de continuar en l'estat de pur ostracisme en què es troba. El PSG voldria renovar-lo i que el jugador es mantingués dins de la seva plantilla. Però el jugador té clar, des de fa temps, que la millor opció és la de sortir de l'entitat de París. L'estiu passat ja va intentar sortir-ne i es va trobar amb un no del tot rotund del club. Ara Rabiot veu que és ell qui té el futur a les seves mans. També s'ha especulat que la mare i alhora agent del jugador, Veronique Rabiot, hagi demanat més diners al Barça per culminar el fitxatge.