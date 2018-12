El Burgos venç a Las Palmas i complica el Gran Canària

L'Herbalife Gran Canària va caure derrotat davant un San Pablo Burgos (74-81) que es va mostrar molt superior durant la major part del partit i que va amargar el final d'any de l'equip illenc, que veu com s'encén la llum d'alarma a la lliga Endesa.

Els jugadors dirigits per Diego Epifanio van sortir molt més intensos que el seu rival i van tancar el quart inicial amb dotze punts de marge (12-24). A partir d'aquí, els visitants van poder mantenir-se sempre per davant en el marcador tot i els atacs dels canaris, que es van arribar a situar a quatre punts gràcies a un inspirat Magette però no va ser suficient.