El Cadí certifica amb un triomf a Vitòria la condició de cap de sèrie per a la Copa

El Cadí va tancar a Vitòria la millor primera volta de la seva història: setena victòria consecutiva, desè triomf en tretze partits i certificat de cap de sèrie per a la Copa de la Reina que, justament, se celebrarà a la capital basca. I les de la Seu ho van fer com sol ser habitual, amb un joc coral. Corrent en atac i mirant de collar en defensa. El domini aclaparador en el rebot, un alt nivell d'encert ofensiu a la primera part i un parcial de 0 a 13 a cavall del primer i el segon quart va ser claus per a un triomf brillant.

Només els primers vuit minuts van ser equilibrats. L'intercanvi de cistelles va mantenir la igualtat en el marcador. Però quan les banquetes es van començar a moure i el Cadí va apuntar millor, el partit es va trencar. O gairebé. De l'11-10 es va passar a l'11-23 a l'inici del segon període. I encara rai per a les locals que els tirs lliures es van entravessar a les urgellenques, que sempre, però, van manar damunt el parquet i en el lluminós. Sols un parcial de 10 a 3 després de passar pels vestidors i un parell de recuperacions que van posar l'Araski a només 11 punts de diferència (49-60) van inquietar una mica.