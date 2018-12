El City guanya i queda set punts per sota del Liverpool

El Manchester City del tècnic santpedorenc Pep Guardiola va recuperar la segona posició de la Premier League en derrotar per un clar 1-3 el Southampton. Ara, el City té 47 punts, set menys que el líder Liverpool (54), al qual ha de rebre, dijous, en un matx que pot ser clau en el campionat. En la tercera posició se situa l'equip del Tottenham (45), en la quarta hi ha el Chelsea (43), que ahir va vèncer el Crystal Palace (0-1). Més avall hi ha l'Arsenal (38) i 6è classificat és ara el Manchester United que va derrotar ahir el Bournemouth (4-1), el tercer triomf consecutiu des de la destitució de Mourinho.

El City va trencar la mala ratxa de dos resultats negatius amb un triomf a Southampton que aviat es va encarrilar gràcies a un gol de David Silva als 10 minuts. Malgrat que Hojberg va aconseguir l'1-1 en una errada de Zinchenko en la sortida de ka pilota, els homes de Guardiola dominaven al descans per 1-3 gràcies a un gol en pròpia porta de Ward-Prowse i un altre marcat per Agüero, de cap, entre els dos centrals rival.

El Chelsea, per la seva banda, es va imposar al Crystal Palace per 0-1 amb el solitari gol aconseguit per N'Golo Kanté, al minut 51. La mala notícia per als guanyadors va ser la lesió del jujgador francès Olivier Giroud.

Ole Gunnar Solsjkaer continua oferint victòries en cada partit al Manchester United des que va ser el relleu de Mourinho. Ahir va ser un clar 4-1 sobre el Bournemouth que fan pujar el United fins a una sisena posició, a les portes del que són els llocs europeus.

Solsjkaer ha recuperat la millor de les versions de Paul Pogba, que va marcar els dos primers gols del seu equip abans que s'arribés a la mitja hora de joc. Rashford va fer el tercer abans de la mitja part. Tot i que els visitants van retallar amb un gol d'Ake, el United encara va rematar el resultat amb el 4-1 que va ser aconseguit per Lukaku a 20 minuts del final del matx.