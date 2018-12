Els diners i una boda allunyen Theodore

El base nord-americà Jordan Theodore ha omplert en les últimes hores gairebé més converses dels aficionats del Baxi Manresa que el partit del seu equip de dissabte a la pista de l'Iberostar Tenerife. La informació del compte de Twitter Sportando segons la qual ha rebut una oferta dels manresans i el fet que aquests no ho hagin negat l'ha convertit en l'objecte del desig d'una part dels incondicionals de l'equip, que desitgen l'arribada d'un base de nivell per substituir Renfroe el més aviat possible.

Per aquest motiu, alguns d'ells hi han començat a interactuar a través de la mateixa xarxa social. Aprofitant que el ja exjugador de l'AX Milà és molt actiu per Internet, se l'ha començat a bombardejar amb mems semblants als que es van fer un mes enrere sobre Alex Renfroe. I Theodore ha entrat al joc. Així, entre dissabte a la nit i diumenge va respondre fins a tres correus d'aficionats i els va repiular i tot. En un, es veu un muntatge d'ell deixant de banda l'equip de Milà i fixant-se en el Baxi. Hi respon que «vosaltres, nois, sou creatius». En els altres dos, molt similars, rebutja un equip d'Eurolliga o el Galatasaray, conjunt de qui es diu que podria estar darrere seu, tot i que ja va quedar eliminat de l'Eurocup, per anar al Baxi. Una altra opció és fitxar per l'Anadolu Efes, que disputa l'Eurolliga. I aquí és on entra la família política.



Casament oportú

Perquè el Galatasaray és l'equip de la seva parella, la jugadora Tugba Tasci. Ahir mateix, també a través de Twitter, Theodore va anunciar el seu proper casament amb la basquetbolista, motiu pel qual no sembla estrany que tots dos acabin jugant a Istanbul i que, per aquest motiu i també per l'econòmic, acabi renunciant al Baxi.

Theodore va iniciar la setmana passada havent de resoldre el seu contracte amb l'AX Milà, equip en el qual no ha jugat cap minut aquesta temporada ja que no comptava per al tècnic, Carlo Pianigiani. Ho va aconseguir la setmana passada i ara pot negociar amb molts equips que necessitin un director de joc. I si el Partizan ja va poder fer un esforç superior al Manresa per endur-se Renfroe és més que probable que conjunts amb més múscul el facin per aquest altre base.

El Baxi no ha negat que s'hagi parlat amb el jugador. De fet, segurament és la seva primera i ambiciosa opció. Té els diners que ha deixat Renfroe, però també ha d'afrontar la contractació d'un ala-pivot per la baixa de Doell-man, pel baix rendiment de Lukovic i per la no seguretat de poder comptar amb Dragovic, que té contracte temporal d'un mes, fins a final de temporada. Tenint en compte aquestes necessitats, podria no disposar de suficients diners per fitxar Theodore.

De tota manera, la direcció esportiva manresana està esgotant tots els terminis respecte d'aquesta via perqué és l'opció número 1. El proper partit, contra el Baskonia, és diumenge i a casa, la qual cosa dona una mica més de temps per tal de poder activar alguna altra possibilitat si finalment, com sembla que pugui passar, es tanca la via de Theodore. El Cap d'Any tampoc no ajuda a agilitzar negociacions, però no seria gaire ben acceptat, ni pel tècnic, Joan Peñarroya, ni per molts aficionats que de cara al proper partit no hi hagués cap reforç i calgués tornar a fer l'esforç titànic de Tenerife.

Theodore és un base anotador tot i que notablement més baix que Renfroe, que fa 1,91 metres pels escassos 1,83 de l'exjugador de l'AX Milà. A Itàlia, la temporada passada, al campió de lliga va fer mitjanes de 10,4 punts i 3 assistències a la lliga, però en el seu equip anterior, el Banvit, que jugava competició europea, va arribar als 18,4 punts i a les 7 assistències per enfrontament.

Precisament, Renfroe va debutar dissabte amb el Partizan amb victòria a la pista de l'Olimpija a la Lliga Adriàtica (66-72) amb 11 punts, 4 rebots i 4 assistències.