El Joventut es postula per a la Copa

El Divina Seguros Joventut de Badalona va complir amb la tradició de guanyar a Múrcia (73-78) i va aconseguir la seva quinzena victòria en vint visites a la capital del Segura, aquest cop gràcies al lideratge de Nicolás Laprovittola i Marko Todorovic, en un partit resolt al seu favor per un marge escàs i en el qual fa un pas endavant per tal d'accedir a la Copa del Rei de Madrid.

Els locals, que volien assolir el quart triomf a casa a la Lliga Endesa de forma consecutiva, va imposar la seva llei defensiva a l'inici, i prova d'això va ser que els verd-i-negres van tardar més de tres minuts i mig per anotar. Tot i això, els murcians no ho van saber aprofitar i van tancar el quart inicial amb només tres punts de marge (13-10). En el segon període hi va haver més encert ofensiu per part d'ambdós bàndols, i els catalans es van posar per davant a l'electrònic. Però l'aparició d'Ovie Soko va propiciar un parcial de 8-0 que va fer que els jugadors dirigits per Javier Juárez arribessin a la mitja part de l'enfrontament amb cinc punts de renda en el marcador (35-30).

En la represa, l'equip de Carles Duran va mostrar més aplom i, gràcies a la bona defensa i un atac ordenat, va clavar un contundent parcial de 14-26 per agafar set punts de diferència al final del tercer quart. En els darrers deu minuts tot transcorria favorablement al Joventut, i ni tan sols la quarta falta personal de Laprovittola quan faltaven set minuts i mig pel final va afectar gaire. Però Kloof, Soko i Rudez van situar el Múrcia a dos punts quan faltaven setze segons, en els quals l'argentí va sentenciar des del tir lliure.